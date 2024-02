Warnstreik am Boden: Droht der Lufthansa eine Streikwelle?

Das Kabinenpersonal der Lufthansa steht nicht allein. Seit diesem Mittwoch hat Verdi Beschäftigte einzelner Unternehmen des Lufthansa-Konzerns zu einem dreitägigen Warnstreik aufgerufen. Schon in der vergangenen Woche hatte das Bodenpersonal der Lufthansa im Rahmen eines Warnstreiks die Arbeit niedergelegt. Bis zu 90 Prozent der Flüge fielen an dem Tag aus, denn an den Check-In-Beschäftigten führt kaum ein Weg vorbei.