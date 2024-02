Verdi-Aufruf: Wann und wo im Nahverkehr gestreikt wird

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi ruft ihre rund 90.000 Beschäftigten in dieser Woche nahezu deutschlandweit zu Streiks im kommunalen Nahverkehr auf - und zwar in Wellen. Bereits am Montag standen mancherorts Busse und Bahnen still. Der Höhepunkt der Streikwoche soll am kommenden Freitag, dem 1. März, stattfinden. Dann soll in vielen Bundesländern der Nahverkehr ruhen - gemeinsam mit Fridays for Future sind in vielen deutschen Städten Kundgebungen geplant.