Branchenverband zieht Bilanz: Maschinenbau in der Krise

Mit rund einer Million Beschäftigten bilden die Maschinen- und Anlagenbauer den größten industriellen Arbeitgeber in Deutschland.

Bei SK Laser in Wiesbaden stellen sie Lasermaschinen zur Oberflächenbearbeitung her. Damit können unterschiedlichste Bauteile markiert und beschriftet werden. Um sich vom Massenmarkt und der billigen Konkurrenz aus China abzusetzen, müssen sie bessere Qualität liefern. Und Maschinen, die ganz individuell auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind.

"Die Chinesen haben viele Rahmenbedingungen, die es für sie einfacher machen. Das sind staatliche Subventionen, das sind relativ günstige Personalkosten, das sind günstige Energiekosten, und dann muss man auch einfach sagen, die sind hungrig", sagt Dina Reit. Zusammen mit ihrem Vater Christoph Kollbach führt sie das Unternehmen. Er hat SK Laser 2005 in einer Garage gegründet.

VDMA: Produktion in der gesamten Branche wird schrumpfen

Wenn die chinesischen Produkte nicht mehr in den USA gekauft werden, weil die einfach zu teuer sind, dann werden die mit Dumpingpreisen auf unsere Märkte gespült hier in Europa, und das ist hochproblematisch.

Keine guten Aussichten, dabei ist die Lage schon jetzt schwierig. In diesem Jahr wird die Produktion in der gesamten Branche um acht Prozent schrumpfen, so die Berechnungen vom VDMA. 2025 gehen sie von einem weiteren Minus von zwei Prozent aus.