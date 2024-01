Tuc Bake Rolls sind "Mogelpackung des Jahres 2023"

Bei der am Montag zu Ende gegangenen Umfrage setzten sich die Kekse von Mondelez gegen vier andere Produkte durch.

Wie tricksen die Hersteller?

Raffiniert versteckte Preiserhöhungen durch weniger Inhalt in Verpackungen bei gleichem oder ähnlichem Design sind seit Jahren bei Herstellern beliebt. Darauf macht die Verbraucherzentrale mit ihren sogenannten Mogelpackungen aufmerksam. Von diesen hat sie 2023 auch dank Hinweisen durch Verbraucherinnen und Verbraucher so viele entdeckt wie noch nie zu vor: 104 Lebensmittel und Drogerieartikel tauchen in der Liste zu den Mogelpackungen 2023 auf.