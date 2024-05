Olympische Spiele in Paris: Milliarden-Impuls erhofft

Arbeit für mehr als 180.000 Menschen

Kalkuliert wird damit, dass rund 2,3 bis 3,1 Millionen Menschen die Olympischen und Paralympischen Spiele besuchen werden. Anhand der Erfahrungen der Olympischen Spiele in London 2012 und in Rio de Janeiro 2016 wird damit gerechnet, dass jeder Besucher im Schnitt Eintrittskarten für vier Wettkämpfe hat, was bedeutet, dass er je nach Veranstaltungstag mehrfach nach Paris kommt oder sich einen Moment in der Stadt aufhält.