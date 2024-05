Olympia-Fackel beginnt ihre Reise durch Frankreich

Es ist ein langer Weg, welcher die Olympische Flamme zu den Spielen nach Paris führt. Von dem Ort Olympia, wo die Fackel am 16. April entzündet wurde, ist sie zunächst elf Tage durch Griechenland gewandert, um schließlich an Bord der historischen Bark "Belem" die Reise nach Frankreich anzutreten.

Dort geht sie am 8. Mai wieder an Land. Marseille wurde als älteste Stadt Frankreichs und ehemalige griechische Kolonie als erste Station der Flamme auf der Reise durch Frankreich ausgesucht.

Von Olympia über Guadeloupe bis Paris

Nach der Zeremonie im Marseiller Hafen wird die Fackel bis Ende Juli quer durch Frankreich getragen. Entlang der Côte d’Azur, nach Korsika, durch die Pyrenäen und die Atlantikküste hoch bis in die Bretagne.

Von Brest, im Finistère (wörtlich dem "Ende der Erde"), verlässt die Flamme noch einmal den europäischen Kontinent und fliegt in die weiter entfernten Teile Frankreichs: Die fünf Überseegebiete Französisch-Guyana, La Réunion, Guadeloupe, Martinique und Französisch-Polynesien.

Im antiken Olympia in Griechenland wurde das olympische Feuer für die Sommerspiele entzündet.

Wieder auf dem französischen Festland angekommen, reist die Flamme schließlich aus Nizza in Südfrankreich über Straßburg und schließlich immer näher an die Metropolregion Paris. Für die Eröffnungszeremonie, vorgesehen auf der Seine, wird die Flamme am 26. Juli die französische Hauptstadt erreichen.