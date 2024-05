Im Refugee-Team zu Olympia: Yekta Jamalis Traum erfüllt sich

36 Sportlerinnen und Sportler wurden vom IOC für das Refugee-Team in Paris 2024 nominiert. Damit sind deutlich mehr Geflüchtete bei den Sommerspielen am Start als bei der Premiere in Rio 2016 (zehn) und in Tokio 2024 (29). Zehn der Nominierten trainieren in Deutschland. Die Übersicht des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB):



Yekta Jamali (Iran), Gewichtheben, Trainingsstätte: OSP Heidelberg, in Deutschland seit: 2022

Alaa Maso (Syrien), Schwimmen, Trainingsstätte: OSP Hannover, in Deutschland seit: 2015

Kasra Mehdipournejad (Iran), Taekwondo, Trainingsstätte: TCC Friedrichshafen, in Deutschland seit: 2017

Omid Ahmadisafa (Iran), Boxen, Trainingsstätte: OSP Berlin, in Deutschland seit: 2021

Mohammad Amin Alsalami (Syrien), Leichtathletik, Trainingsstätte: OSP Berlin / SCC Berlin, in Deutschland seit: 2015

Adnan Khankan (Syrien), Judo, Trainingsstätte: OSP Köln, in Deutschland seit: 2015

Mahboubeh Barbari Yharfi (Iran), Judo, Trainingsstätte: Bayreuth, in Deutschland seit: 2019

Saeid Fazloula (Iran), Kanu-Rennsport, Trainingsstätte: Rheinbrüder Karlsruhe, in Deutschland seit: 2015

Arab Sibghatullah (Afghanistan), Judo, Trainingsstätte: Mönchengladbach, in Deutschland seit: 2023

Amir Rezanejad Hassanjani (Iran), Kanu-Slalom, Trainingsstätte: Augsburg, in Deutschland seit: 2021