Fit für Olympia? DHB-Team testet gegen Schweden

Der Kapitän der deutschen Handballer macht keinen Hehl daraus, die Tage im schönen Kopenhagen zu genießen. Der derzeitige Lehrgang in der dänischen Hauptstadt biete einen "etwas entspannteren Rahmen", bekannte Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt), da es sportlich nicht um alles gehe. Er genieße es, sich abseits des Trainings die skandinavische Metropole anschauen zu können.

Der ZDF-Handball-Experte Sören Christophersen über das entscheidende Spiel gegen Österreich und die geglückte Qualifikation für die Olympischen Spiele in Paris.

Auf der anderen Seite versichert Golla, die Einheiten unter der Führung von Bundestrainer Alfred Gislason mit voller Motivation anzugehen. Das Testspiel am Sonntag im südschwedischen Växjö (14:30 Uhr, live im Stream unter zdf.de) gegen den EM-Dritten Schweden ist für einige deutsche Profis zudem eine wichtige Bühne, um sich für das olympische Turnier zu empfehlen.

Flügelpositionen sind heiß umkämpft

Bekanntlich darf der Bundestrainer für Paris 2024 nur 14 Spieler plus drei Ersatzleute in das Aufgebot berufen. Insbesondere auf den Flügelpositionen dürfte der Kampf um das Ticket entbrennen, da viele Nationalcoaches auf Links- und Rechtsaußen oft nur einen Spieler nominieren, um mehr taktische Spielräume im Rückraum und im Deckungszentrum zu schaffen.

Darauf spielte der Kieler Rune Dahmke in Kopenhagen an. "Ich bin schon mal Opfer einer solchen Konstellation geworden", sagte der Europameister von 2016, der sich auf Linksaußen mit dem Magdeburger Lukas Mertens um einen Olympiaplatz duelliert.

Daher heißt es jetzt, zeigen, was man zeigen kann, alles geben und gut spielen.

Viele Absagen als Chance für junge Talente

Kein Thema für das anstehende Olympiaturnier ist Marko Grgic, der in Växjö sein Länderspiel-Debüt feiern wird. Der 20 Jahre alte Rückraumspieler vom ThSV Eisenach, der auch in der Defensive viel Potenzial mitbringt, wurde vom DHB nicht für den 50er-Kader für Paris gemeldet. Grgic solle sich einfinden in das Team, sagt Bundestrainer Gislason.