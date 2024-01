Kein vorzeitiges Olympia-Ticket: DHB-Team verpasst EM-Bronze

Kein Happy End zum EM-Abschluss: Deutschlands Handballer haben das Heim-Turnier nicht mit einer Medaille krönen können und das direkte Olympia-Ticket verpasst. 11.01.2024 | 6:48 min

Aufholjagd nicht geglückt

Acht Jahre nach dem EM-Triumph in Polen klopfte die DHB-Auswahl, für die U21-Weltmeister Renars Uscins mit acht Toren bester Werfer war, mit dem Einzug ins Halbfinale zwar leise in der Weltspitze an. Doch im Vergleich mit Weltmeister Dänemark und Olympiasieger Frankreich, die im Anschluss um EM-Gold spielten, sowie den Schweden fehlt dem jungen Team noch ein Stück.

Gislason verteilte ein "Riesenkompliment" an seine Spieler für die Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit. "Wir waren dran, mehrere Male", sagte der Isländer. In der ersten Hälfte war die DHB-Auswahl mehrfach am schwedischen Torwart Andreas Palicka gescheitert.