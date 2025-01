Oxfam-Studie: Reiche werden immer reicher, mehr Hungernde

Die Reichen der Welt sind die großen Gewinner der Krisenjahre. Das geht aus einem Oxfam-Bericht hervor, den die Entwicklungsorganisation vor dem Start des Weltwirtschaftsforums in Davos veröffentlicht.

Laut dem UN-Kinderhilfswerk Unicef lebt etwa jedes sechste Kind weltweit in einem Konfliktgebiet. 2024 erreicht die Zahl der Konflikte ein Rekordniveau seit dem Zweiten Weltkrieg.

130 Milliardäre in Deutschland

Im vergangenen Jahr sei das Vermögen von Superreichen dreimal so schnell gewachsen wie 2023. Es sei von 13 auf 15 Billionen US-Dollar angestiegen. Das Vermögen einer Milliardärin oder eines Milliardärs vergrößerte sich demnach pro Tag im Schnitt um zwei Millionen US-Dollar.

Die Zahl der Milliardärinnen und Milliardäre in Deutschland stieg laut dem Bericht im vergangenen Jahr um neun auf 130. Ihr Gesamtvermögen liege inzwischen bei 625,4 Milliarden US-Dollar.

Auch in Deutschland wächst der Superreichtum unaufhaltsam.

Jochen Breyer recherchiert in der Welt der deutschen Superreichen.

Ungleichheit durch ungerechte Steuerpolitik

Oxfam hat nach eigenen Angaben errechnet, dass 36 Prozent des Gesamtvermögens von Milliardärinnen und Milliardären aus Erbschaften stammt. In Deutschland seien es sogar 71 Prozent.

Die neue Bundesregierung müsse deshalb eine Besteuerung großer Vermögen beschließen, fordert Oxfam. Unter anderem SPD und Grüne schlagen dies in ihren Programmen für die Bundestagswahl im Februar vor.

Rund 14,2 Millionen Menschen in Deutschland waren 2022 von Armut betroffen, besonders häufig Alleinerziehende. So der Paritätische Wohlfahrtsverband in seinem Armutsbericht.

