Portugal setzt auf IT-Start-ups und Fachkräfte

Aber was reizt junge IT-Fachkräfte an Portugal? Felix Brüning, ein 36-jähriger Software-Entwickler aus Hamburg, hat vergangenes Jahr die portugiesische Atlantikinsel Madeira für sich entdeckt. In einem Ort an der Südküste fand er nicht nur eine internationale Community, sondern auch die nötige Infrastruktur für das digitale Arbeiten: "In Portugal ist das Internet sehr viel schneller als in Deutschland . In den Städten, aber auch in den Dörfern. Sogar auf Madeira hatte ich 250 Megabit zu Hause."