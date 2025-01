Konjunktur: Gute Zahlen - aber keine Trendwende

Es geht doch, möchte man meinen. Im November legten sowohl die Produktion als auch die Exporte deutscher Unternehmen überraschend deutlich zu. Industrie, Bau und Energieversorger stellten zusammen 1,5 Prozent mehr her als im Vormonat.

Nach Rückgängen in den beiden Vormonaten hatten Ökonomen weniger erwartet. Und auch bei den Ausfuhren ist ein Plus von 2,1 Prozent bemerkenswert. "Diese Zahlen sehen besser aus als erwartet", schätzt Jens-Oliver Niklasch, Volkswirt der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), die Entwicklung ein.

Gute Exportzahlen nur eine Gegenbewegung

Allerdings gehört zur Wahrheit dazu, dass die Vormonate nicht gut waren. Insbesondere die heimischen Ausfuhren schwächelten im Oktober; vor allem jene in die USA , einem der wichtigsten Handelspartner. Sie stürzten mit minus 14 Prozent praktisch ab.

Nun im November stiegen sie wieder um 14,5 Prozent. Der Export-Zuwachs sei also nur eine Art Gegenbewegung, sagt Alexander Krüger, Chefvolkswirt bei Hauck Aufhäuser Lampe:

Auch keine echte Produktionsbelebung

Nicht anders fällt die Bewertung für das Verarbeitende Gewerbe aus. Das erfreuliche Plus im November kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Industrieproduktion im Jahr 2024 um rund 4,5 Prozent gesunken sein dürfte.

Autoindustrie rutscht weiter in die Krise

Und so verhält es sich mit der deutschen Konjunktur und erfreulichen November-Zahlen ein wenig wie mit dem Autofahren. Der Blick in den Rückspiegel ist nur bedingt hilfreich. Noch wichtiger ist, was vorne auf der Straße passiert. Und da dürfte der Verkehr, um im Bild zu bleiben, auch weiterhin nur schwer voran kommen.