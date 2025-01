Milliardenschwer: Die Bitcoin-Alternativen Ether und Co

Die sogenannte Blockchain gilt als eigentlicher Geniestreich hinter dem Bitcoin: eine Art Kassenbuch, in dem detailliert vermerkt ist, welchem anonymen Nummernkonto welcher Betrag der jeweiligen Kryptowährung gehört. Externe Unternehmen (beim Bitcoin heißen sie Miner, bei Ethereum Validatoren) überprüfen neue Transaktionen, zeichnen sie auf und hängen regelmäßig eine Liste mit neuen Transaktionen an die Blockchain. Das ist ein bisschen so, also ob man in ein Kassenbuch aus Papier eine neue Seite heftet.



Eine Blockchain ist in der Regel dezentral. Das heißt: Sie liegt parallel auf Tausenden Rechnern auf der ganzen Welt und aktualisiert sich regelmäßig. Alle, die wollen, können die Blockchain herunterladen, einsehen und pflegen. Einige kommerzielle Kryptowährungen haben den Zugang zur Blockchain jedoch eingeschränkt. Die ursprünglich für den Blockchain-Bitcoin entwickelte Technologie steht unter einer freien Lizenz und kann deswegen beliebig geklont, weiterverwendet und verändert werden.