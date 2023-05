Rezession in Deutschland: Was heißt das nun?

Deutschland erholt sich von den Belastungen des Ukraine-Krieges nicht so gut wie gedacht. Mit dem Schrumpfen des Bruttoinlandsproduktes (BIP) um 0,3 Prozent im ersten Quartal rutscht Europas größte Volkswirtschaft sogar in eine Rezession. Im vorangegangen Quartal war die Wirtschaftsleistung sogar um 0,5 Prozent gesunken. Bei zwei Minus-Quartalen in Folge wird von einer technischen Rezession gesprochen. Was sind die Gründe und was heißt das für die deutsche Wirtschaft?