Bodenpersonal-Streiks: Lufthansa und Verdi für Schlichtung

In dem laufenden Tarifstreit zwischen der Lufthansa und Verdi sprechen sich beide Seiten jetzt für ein Schlichtungsverfahren aus. Das teilte die Lufthansa am Donnerstag mit, eine Verdi-Sprecherin bestätigte den Willen zur Schlichtung auf dpa-Anfrage.

In der vergangenen Verhandlungsrunde am Mittwoch und Donnerstag konnten sich die Fluggesellschaft und die Gewerkschaft noch nicht auf einen neuen Vergütungstarifvertrag für die rund 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Boden der Deutschen Lufthansa, der Lufthansa Technik, der Lufthansa Cargo und weiterer Gesellschaften einigen.