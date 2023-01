Besonders in den beiden Jahren 2020/21 - vor dem Twitter-Kauf - gewann die Aktie, die auch in Frankfurt gehandelt wird, gewaltig an Wert. Auf ihrem Höhepunkt im Herbst 2021 kostete die Tesla-Aktie 356 Euro. Dann begann der Abstieg: Rund 700 Milliarden Dollar an Börsenwert haben sich allein im vergangenen Jahr in Luft aufgelöst.