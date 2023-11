Nach Musk-Übernahme: Entlassungen bei Twitter laufen an

Rund die Hälfte könnte ihren Job verlieren

Von den Kündigungen seien "rund 50 Prozent" der etwa 7.500 Angestellten der Online-Plattform betroffen, wie es in einer E-Mail von Twitter an Mitarbeiter heißt, die am Freitag der Nachrichtenagentur AFP vorlag. Derweil frieren immer mehr Konzerne wie der deutsche Autobauer Volkswagen ihre Werbebudgets bei Twitter ein.