Anleger verlieren Hoffnung in Bayer-Zukunft - Aktie crasht

Anleger verlieren Hoffnung in Bayer-Zukunft

Die Aktie des Pharmakonzerns Bayer ist abgestürzt. Quelle: Reuters

Es ist schon ein Treppenwitz der Geschichte, dass ausgerechnet in einer Woche, die sich "Black Week" nennt, dieser Kursabsturz erfolgt. Fast 19 Prozent ging es für Bayer nach unten. Ein mehr als außergewöhnlicher Vorgang für ein Wertpapier, welches in Deutschlands Aktien-Bundesliga, dem Dax, vertreten ist.

Die negativen Superlative reichen von "14-Jahres-Tief" bis zu "größtem Kurssturz seit 32 Jahren". Klar ist: Für Bayer ist das nicht nur ein schwarzer Montag oder eine schwarze Woche. Es ist eine Anleger-Klatsche von der sich die Aktie und der Konzern so schnell nicht erholen werden. Doch warum sind die Aktionäre so enttäuscht, dass sie in Scharen fliehen?

Der Jahrhundert-Deal: 2016 kauft Bayer-Konzern den US-Saatguthersteller Monsanto und damit den Unkrautvernichter Glyphosat. 60 Milliarden zahlte Bayer. Eine teure Fehlentscheidung? 22.12.2022 | 44:06 min

Problem Nummer eins: Glyphosat

Da ist zunächst einmal der altbekannte "Problemfall" Glyphosat . Am Wochenende verlor der Konzern den vierten Prozess in Folge wegen der angeblich krebserregenden Wirkung seines Unkrautvernichters. Ein Geschworenengericht im US-Bundestaat Missouri verurteilte den Konzern zur Zahlung von insgesamt 1,56 Milliarden Dollar an vier Kläger.

Bayer will zwar in Revision gehen und gibt sich kämpferisch. Grundsätzlich ist das Glyphosat-Thema aber inzwischen so etwas wie die eigene unendliche Geschichte des Bayer-Konzerns. Seit der Übernahme von Monsanto kommen die Leverkusener kaum aus den negativen Schlagzeilen heraus. Schuld daran hat ausschließlich das umstrittene Unkrautvernichtungsmittel.

Während es in den USA Schadenersatz-Prozesse gibt, beschloss die EU-Kommission zuletzt eine weitere Zulassung des Mittels für weitere zehn Jahre. 16.11.2023 | 1:31 min

Anleger scheinen sich nun zu fragen, ob der Konzern diese Problematik jemals in den Griff bekommen wird. Denn: Insgesamt stehen laut Bayer noch in Zehntausenden Fällen Einigungen zu angemeldeten Ansprüchen aus. Jürgen Molnar, Kapitalmarktexperte von Robomarkets, drückt es so aus:

Zwar will Bayer in Revision gehen, dennoch steht in diesem langwierigen Rechtsstreit nun eine Summe im Raum, die sich deutlich negativ auf die nächsten Geschäftsjahre auswirken könnte. Jürgen Molnar, Kapitalmarktexperte von Robomarkets

Problem Nummer zwei: Asundexian

Damit kommen wir zum zweiten Teil des negativen Doppelschlages für Bayer. Denn das Glyphosat-Dilemma alleine sind Anleger ja fast schon gewohnt und erklärt noch lange nicht den massiven Kursverlust. Problem Nummer zwei heißt Asundexian. Ein Wirkstoff und Mittel der nächsten Generation zur Schlaganfall-Prophylaxe

Für Bayer ist der neuartige Gerinnungshemmer der größte Hoffnungsträger in seiner Pharmaforschung. Der Konzern traut dem Mittel offenbar einen Umsatz von mehr als fünf Milliarden Euro zu und damit mehr als jedem anderen seiner Medikamente. Doch nun hatten die Leverkusener in der Nacht zum Montag mitgeteilt, eine entscheidende Phase-3-Studie mit Asundexian mangels Wirksamkeit vorzeitig abzubrechen. Ausgang ungewiss.

Im Alleingang beschloss die EU-Kommission Glyphosat für weitere zehn Jahre zuzulassen. Was diese Entscheidung bedeutet, berichtet ZDF-Korrespondent Ulf Röller. 16.11.2023 | 1:16 min

Pharmaunternehmen nach Medikamenten-Pipeline bewertet

Besonders bitter dabei: Pharmaunternehmen werden auch nach ihrer Medikamenten-Pipeline bewertet. Die war bei Bayer lange Zeit in der Kritik und wurde als zu schwach besetzt bewertet. Mit Asundexian änderte sich das. Der Wirkstoff sollte der "Game-Changer" werden. Nun bricht diese von vielen als "Perle der Pharma-Sparte" bezeichnete Hoffnung zumindest vorerst weg.

"Die Perspektive eines neuen Blockbusters ist nun nicht mehr klar erkennbar", sagt deshalb nicht nur Robert Halver, von der Baader Bank.