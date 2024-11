Bayer-Krise: Vom wertvollsten Konzern zum wankenden Gigant

Fakt ist allerdings: Die Leverkusener unterlagen beim Monsanto-Kauf einer monströsen Fehleinschätzung. Wegen des glyphosathaltigen Mittels "Roundup" wurde Bayer in den USA mit einer tsunamiartigen Klagewelle überzogen. Laut Bayer-Chef Bill Anderson gibt man für Rechtsstreitigkeiten mehr aus als die 2,4 Milliarden Euro pro Jahr, die in Forschung und Entwicklung fließen. Und trotz dieser Kosten sind immer noch über 60.000 Klagen anhängig.

Bayer-Börsenwert: Nur noch ein Sechstel des Höchststands

Der Börsenwert des Unternehmens ist inzwischen von 120 Milliarden Euro auf etwa 20 Milliarden gesunken. Die Monsanto-Übernahme scheint also tatsächlich so etwas wie die Mutter aller Probleme für Bayer zu sein. Dies sieht auch Ingo Speich, Leiter Nachhaltigkeit und Corporate Governance bei Deka-Investment, so: "Durch den Monsanto-Kauf hat man die ganzen Rechtsrisiken erst in den Konzern geholt, zudem ist die Verschuldung massiv nach oben gegangen, was die Manövrierfähigkeit für Zukäufe, die beispielsweise im Pharmabereich notwendig sind, massiv limitiert."