Unkrautvernichter: Warum die EU Glyphosat unkritisch sieht

Der Wirkstoff wurde in den 70er Jahren vom US-Unternehmen Monsanto entwickelt und ist heute der am meisten verwendete Inhaltsstoff in Unkrautbekämpfungsmitteln weltweit. Er kommt vor allem in sogenannten Breitbandherbiziden wie Monsantos Roundup vor, die von jeglichen grünen Pflanzenteilen wie Blättern und Stängeln aufgenommen werden und die Pflanze töten. Monsanto, das seit 2018 zum Leverkusener Bayer-Konzern gehört, vertreibt Roundup in vielen Ländern etwa in Süd- und Nordamerika in Kombination mit Saatgut gentechnisch veränderter Pflanzen, die gegen Glyphosat resistent sind.