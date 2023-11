Daimler-Truck-Finanzvorstand Jochen Goetz ist tot

Goetz hat sein gesamtes Berufsleben über 36 Jahre im Daimler-Konzern verbracht: von der Lehre zum Industriekaufmann über verschiedene Finanz- und Controlling-Funktionen - zumeist in der Nutzfahrzeug-Sparte - bis in den Vorstand. Noch in der vergangenen Woche hatte er die Quartalszahlen von Daimler Truck vorgestellt.