Jahreshauptversammlung: Deutsche Bank kommt nicht zur Ruhe

Trotz guter Zahlen bei der Deutschen Bank ist die Stimmung bei den Aktionären getrübt. Quelle: dpa

Auf den ersten Blick können die Aktionäre und Aktionärinnen der Deutschen Bank AG sich vor der alljährlichen Hauptversammlung des Konzerns glücklich schätzen: Innerhalb eines Jahres kletterte der Aktienkurs von Deutschlands größter Bank um über 60 Prozent in die Höhe. Für das Geschäftsjahr 2023 will der Vorstand außerdem eine Dividende von 45 Cent pro Aktie vorschlagen und Aktienrückkäufe im Wert von über 600 Millionen Euro tätigen.

Die Deutsche Bank will weiter sparen und dafür auch sparen. Warum das Geldinstitut trotz besserer Zahlen im letzten Jahr diesen Schritt geht, weiß Frank Bethmann. 01.02.2024 | 1:12 min

Schon in seiner vorab veröffentlichten Rede stellt CEO Christian Sewing den Aktionären in den kommenden Jahren auch weiter steigende Dividenden-Ausschüttungen in Aussicht.

Die Ausschüttungen weiter zu steigern, hat für uns Priorität. Christian Sewing, Deutsche-Bank-CEO

Und dennoch ist die Stimmung bei den Aktionären getrübt.

Die Deutsche Bank plant nach einem Gewinnrückgang im Vorjahr Einsparungen in Milliardenhöhe. Teil des Reformprogramms seien auch der Abbau von rund 3.500 Stellen. 01.02.2024 | 1:14 min

Vertrauensverlust durch Postbank-Streitigkeiten

Das dürfte wohl auch mit zwei aufeinanderfolgenden Tagen im April zu tun haben: Am 25. April verkündete die Deutsche Bank noch einen Quartalsgewinn von rund 1,3 Milliarden Euro - eine erfreuliche Nachricht für die Aktionäre, die auch einige Analystinnen und Analysten positiv überraschte.

Am 26. April folgte dann aber die große Ernüchterung: Das nächste Milliardenrisiko zeichnete sich ab. Die Deutsche Bank gab bekannt, dass sie Rücklagen in Höhe von etwa 1,3 Milliarden Euro bilden müsse, da aufgrund einer Entscheidung des Oberlandesgerichts in Köln möglicherweise hohe Rückzahlungen an Altaktionäre der von der Deutschen Bank übernommenen Postbank fällig werden könnten.

Die Übernahme der Postbank durch die Deutsche Bank sorgt weiter für Probleme. Nun wurde die Finanzaufsicht BaFin erneut eingeschaltet. ZDF-Börsenexpertin Valerie Haller berichtet. 02.10.2023 | 1:17 min

Für viele, auch größere Anteilseigner, eine Schocknachricht, die einiges von dem neu gefassten Vertrauen in die lange krisengeschüttelte Bank wieder verspielte. Auf der heutigen Jahreshauptversammlung wird sich der Vorstand der Deutschen Bank wohl zahlreiche kritische Fragen dazu gefallen lassen müssen.

Hohe Gehälter und Boni sorgen für Kontroversen

Auch die vergleichsweise hohen Gehälter und Boni, die die Deutsche Bank ihren Vorständen und Mitarbeitern zahlt, sorgten schon im Vorfeld für Diskussionen. Die Deutsche Bank teilte in Reaktion auf zahlreiche Nachfragen ihrer Aktionäre mit, dass es im gesamten Konzern 637 Einkommensmillionäre gibt.

Insgesamt zahlte die Deutsche Bank ihren Mitarbeitenden für das Jahr 2023 zudem Boni in Höhe von rund 2,5 Milliarden Euro aus. So kritisiert der Dachverband der kritischen Aktionärinnen und Aktionäre e.V. in einem Gegenantrag, den er an diesem Donnerstag einbringen wird:

Die Geschäftsführung der Deutschen Bank vertritt eine übermäßige Kultur der Bonuszahlungen. Dachverband der kritischen Aktionärinnen und Aktionäre e.V.

Im Jahr 2022 verdiente die Deutsche Bank fünf Milliarden Euro - so viel wie seit 15 Jahren nicht mehr. 02.02.2023 | 7:10 min

Mit dieser Kritik ist der Verein nicht allein. So berichtete bereits das "Handelsblatt" Anfang Mai darüber, dass die führenden Aktionärsstimmrechtsberater Glass Lewis und ISS teils scharfe Kritik an der - auch im Vergleich zu anderen europäischen Großbanken - außerordentlichen Vergütungspraxis der Deutschen Bank übten. Auf Initiative des Aufsichtsrats soll ein neues, vereinfachtes Vergütungssystem für den Vorstand gebilligt werden.

NGOs kritisieren Klimapolitik der Deutschen Bank

Auch in Bezug auf die Klimaschutzziele steht die Deutsche Bank in der Kritik. Nach kürzlich veröffentlichten Recherchen der NGO urgewald hat sie im Jahr 2023 über 650 Millionen US-Dollar in Form von Krediten und Wertpapiergeschäften an den Kohlesektor vergeben.

Das Klima braucht keine Lippenbekenntnisse, es braucht fossilfreie Finanzen. Kathrin Peetz, urgewald