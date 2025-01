DHL will Paketautomaten verdoppeln: Konkurrenz unter Druck

Der Logistikkonzern DHL setzt in Deutschland immer stärker auf Paketautomaten. Zusteller müssen so nicht mehr bis zur Haustür fahren. Die Konkurrenz steht unter Zugzwang.

DHL will Paketautomaten bis 2030 verdoppeln

Bis 2030 will DHL die Zahl seiner Paketautomaten verdoppeln. Quelle: dpa

Deutschlands Verbraucher können sich darauf einstellen, ihre Pakete in den kommenden Jahren an deutlich mehr Automaten abholen zu können als bislang. Marktführer DHL hat angekündigt, die Anzahl seiner Abhol- und Abgabe-Stationen bis 2030 von derzeit 15.000 auf 30.000 zu verdoppeln.

Die Konkurrenten GLS und DPD wollen 3.000 gemeinsame Stationen bis 2027 betreiben, derzeit sind es etwa hundert. Der österreichische Anbieter myflexbox, dessen Stationen mehrere Paketfirmen nutzen, möchte in Deutschland von aktuell 460 auf mindestens 5.000 im Jahr 2030 kommen.

In Gemeinden ab 2.000 Einwohnern ist eine Postfiliale in Deutschland Pflicht. Dennoch gibt es an 141 solcher Standorte keine Filiale. 09.09.2024 | 1:31 min

DHL-Tochter steht in den Startlöchern

DHL setzt auf unterschiedliche Automaten, die an Supermärkten, Bahnhöfen, Tankstellen oder auf öffentlichen Plätzen stehen. Derzeit hat die Firma 14.200 "Packstationen" für Pakete und 800 "Poststationen", in denen Verbraucher mit QR-Codes Pakete abgeben und abholen sowie Briefmarken kaufen können, außerdem gibt es eine Videoberatung. Hinzu kommen bald Stationen von der DHL-Tochter DeinFach, die ähnlich wie myflexbox nur die Infrastruktur zur Verfügung stellt und selbst keine Pakete verschickt.

Nicht nur Boten von DHL sollen Pakete hineinlegen und herausholen, sondern auch Zusteller anderer Paketfirmen sowie Einzelhändler, die Ware in den Fächern zwischenlagern, bis der Kunde sie abholt. DeinFach soll Ende Januar die ersten 60 weißen Automaten in Betrieb nehmen, bis Jahresende soll es eine vierstellige Zahl sein. Die zuständige DHL-Vorständin, Nikola Hagleitner, betont:

Die Stationen sind leicht zu bedienen und rund um die Uhr verfügbar - für die Kundschaft ist das ein großer Vorteil. „ Nikola Hagleitner, DHL-Vorständin

"Unser Automaten-Netz wird dichter - im Schnitt wird die Wegstrecke, die Verbraucherinnen und Verbraucher bis zum Paket haben, immer kürzer", sagt die DHL-Chefin.

Paketzusteller ist ein echter Knochenjob. In Köln werden nun angehende Paketboden in einem einwöchigen Lehrgang auf den harten Berufsalltag vorbereitet. 15.11.2024 | 1:46 min

Günstigere Alternative zur herkömmlichen Zustellung

DHL setzt auch aus Kostengründen auf die Automaten - für den Logistiker ist es günstiger, mehrere Pakete an einer Station abzugeben als bei jedem Haushalt einzeln.

Natürlich hat ein Paket bei einer Packstationszustellung weniger Kosten. „ Nikola Hagleitner, DHL-Vorständin

Zugleich betont sie, dass man dem Kunden ein Angebot mache und der dann auswählen könne, ob er eine Haustür-Zustellung oder eine Abgabe an einem sicheren Ort, in der Filiale oder beim Automaten haben wolle. "Das entscheidet natürlich der Kunde." Die Automaten-Nutzung werde in einer zunehmend digitalisierten Gesellschaft immer beliebter.

Seit sieben Jahren trägt Sabrina Gökce in Bochum Briefe und Pakete aus. Ein Knochenjob, der wegen der Pöbeleien und Beleidigungen durch ihre Kunden noch schwerer wird. 15.11.2024 | 3:29 min

Konkurrenz unter Zugzwang

Mit dem Ausbautempo setzt DHL seine Konkurrenten unter Druck. DPD, GLS und Hermes hatten sich im vergangenen Jahrzehnt an gemeinsamen Stationen versucht, doch das Vorhaben wurde nach einigen Jahren eingestellt. Nun nehmen DPD und GLS in einer Kooperation einen neuen Anlauf, Hermes bleibt vorerst außen vor. DPD-Manager Michael Knaupe sagt mit Blick auf die Ausbauziele:

Wir sehen ein starkes Wachstum im 'Out-of-Home-Segment'. „ Michael Knaupe, DPD-Manager

"Die Menschen wollen nicht mehr darauf warten müssen, bis der Paketbote irgendwann an ihrer Tür klingelt, sondern sie wollen flexibel sein und sich das Paket selbst holen." Eine Herausforderung sei die deutsche Bürokratie, sagte Knaupe. In Ost- und Nordeuropa gebe es viel mehr Automaten, in einigen Staaten gebe es schon gar keine Haustür-Zustellung mehr.

ZDFheute auf WhatsApp Quelle: ZDF die wichtigsten Nachrichten direkt auf Ihr Smartphone. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Mini-Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: Sie wollen stets auf dem Laufenden bleiben? Dann sind Sie bei unserem ZDFheute-WhatsApp-Channel genau richtig. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Mini-Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: ZDFheute-WhatsApp-Channel