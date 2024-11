Deutsche Post: Zahl der Beschwerden deutlich gestiegen

Bei der Bundesnetzagentur sind in diesem Jahr deutlich mehr Beschwerden über die Deutsche Post und andere Logistikfirmen angekommen als zuvor. In den ersten drei Quartalen 2024 habe man rund 31.700 Eingaben von Verbrauchern verzeichnet und damit ein Viertel mehr als im Vorjahreszeitraum, wie die Aufsichtsbehörde auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

In den ersten neun Monaten 2023 waren es 26.000 Post-Beschwerden gewesen. Es geht zwar um die ganze deutsche Post- und Paketbranche, circa 90 Prozent der Beschwerden richten sich aber gegen den Marktführer DHL, dessen Briefgeschäft Deutsche Post heißt.

Geringer Anteil am Gesamtaufkommen

Zuletzt flachte sich der Beschwerdeanstieg aber etwas ab: Im September gabe es 3.400 Beschwerden und damit etwa 100 mehr als im Vorjahresmonat. Der Anteil der Beschwerden an den Milliarden an Sendungen, die jedes Jahr in Deutschland verschickt werden, ist zudem sehr gering.