Paket mit Geschenk kaputt oder verloren - wer haftet dafür?

Wer haftet für verlorene und beschädigte Pakete?

Für ein verlorenes oder beschädigtes Paket haftet derjenige, der für den Versand verantwortlich ist. Liegt die Verantwortung bei einem Unternehmen, etwa weil das Geschenk in einem Onlineshop gekauft wurde, muss dieses dafür sorgen, dass das Paket tatsächlich beim Käufer ankommt. Geht die Sendung verloren, kann der Käufer vom Verkäufer eine erneute Lieferung verlangen.

Bei einem Online-Kauf kann der Käufer innerhalb der ersten zwei Wochen den Vertrag auch widerrufen. Nach Ablauf dieser Frist muss er dem Verkäufer in der Regel zunächst eine zweite Chance geben, das Produkt einwandfrei zu liefern. Erst wenn das nicht funktioniert hat, kann der Käufer die Rückzahlung des Kaufpreises verlangen.

Was gilt bei Käufen von Privatpersonen?

Kauft man dagegen bei einer Privatperson, wie etwa auf der Plattform "Kleinanzeigen", sieht die Lage anders aus: Der Verkäufer muss nur sicherstellen, dass er das Paket ordnungsgemäß an einen Versanddienstleister, wie DHL oder GLS, übergibt. Ab der Übergabe ist einzig und allein der Versanddienstleister für den Versand verantwortlich.

