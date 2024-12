Das perfekte Weihnachtsgeschenk: Tipps für die Suche

Die Antwort ist ganz einfach: Weil es dazu gehört. Denn: Geschenke hat es zu allen Zeiten und in allen Kulturen gegeben. "Sie sind nötig, weil wir eigentlich nicht dazu gezwungen sind", sagt Bernd Stauss, emeritierter Professor für Marketing und Autor von "Das perfekte Geschenk - Zur Psychologie des Schenkens".

Das Dilemma: Wir sind nicht gezwungen - aber irgendwie doch verpflichtet zu schenken. Wer als Einziger im Familienkreis kein Geschenk dabei hat, steht schon irgendwie belämmert und isoliert da. Aber auch andersrum besteht ein gewisser Druck: "In archaischen Völkern kann die Ablehnung eines Geschenks als Kriegserklärung verstanden werden", so Stauss.

Das sind die No-Gos beim Schenken

Zum Beispiel dadurch, dass man seinen ästhetischen Geschmack gegen den des anderen durchsetzen will. Eine ganz schlechte Idee sind auch pädagogisch motivierte Geschenke - zum Beispiel Ernährungsratgeber für jemanden mit vermeintlich ein paar Pfunden zu viel.

Aber was kommt nun besonders gut an? "Zentrale Kriterien für ein gelungenes Geschenk sind, dass es den Bedürfnissen und Erwartungen des Beschenkten entspricht, dass es beim Auspacken Freude und Überraschung auslöst", weiß Bernd Stauss. Und: Dass es die Bemühungen des Schenkers widerspiegelt.

Beim bevorstehenden Weihnachtsfest wollen die meisten Menschen in Deutschland nicht mehr Geld ausgeben als im Vorjahr. Bei einer repräsentativen Yougov-Umfrage im Auftrag der Postbank sagen knapp 83 Prozent der Verbraucher, dass sie Weihnachtsgeschenke kaufen wollen. Von den Schenkenden meint aber nur ein kleiner Anteil von 9,4 Prozent, dass sie dafür mehr oder sogar viel mehr Geld ausgegeben wollen als im Jahr zuvor. Zur Frage des Budgets schätzen 22 Prozent aller Befragten, dass sie mit 100 bis 200 Euro hinkommen werden. Eine fast genauso große Gruppe von 20,8 Prozent will zwischen 200 und 400 Euro ausgeben. Darüber liegen noch gut 19 Prozent der Befragten, wozu vor allem Familien mit minderjährigen Kindern gehören. Knapp 21 Prozent kommen mit unter 100 Euro hin, während 10,5 Prozent kein Geld für Geschenke ausgeben wollen und 6,7 Prozent sich dies nach eigener Aussage gar nicht leisten können. Quelle: dpa

So viel wollen die Deutschen für Geschenke ausgeben

Experte: Symbolischer Charakter wichtiger als Wert

In Großbritannien haben Psychologen bereits 2012 ein System vorgestellt, das bei der Geschenkeauswahl helfen soll: den Presenter's Popularity Index. Für fünf Kriterien gibt es Punkte: die investierte Zeit zur Auswahl (0-5), die Frage, wie wichtig einem der Beschenkte ist (0-4 Punkte), den Nutzen des Geschenks (0-3 Punkte), den Wert (0-1) und die Umtauschmöglichkeit (0-1). Bei mehr als zwölf Punkten soll man das perfekte Geschenk ausgewählt haben.

Wir wissen, dass es in der Regel eher auf den symbolischen Charakter als auf den Wert ankommt. Und wie viele Gedanken sich der Schenkende gemacht hat.

Unsere ZDF-Reporterin Franziska Wunderlich besuchte am Eröffnungstag den mit 590 Jahren ältesten Weihnachtsmarkt Deutschlands: Dresdens "Striezelmarkt".

Wobei der Wert natürlich irgendwie dann doch eine Rolle spielt - und man das als Schenker im Blick haben sollte. Denn, so Stauss:

Was im engen Familienkreis übrigens meist nicht so eng gesehen wird, denn hier machen die Großeltern und Eltern in der Regel die größeren, kostspieligeren Geschenke.