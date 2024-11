Vor fast 200 Jahren hatte der Leiter eines evangelischen Knabenheims vermutlich genug von der Frage, wann endlich Weihnachten sei. Also nahm er ein altes Wagenrad und einen Holzkranz und steckte 20 rote und vier weiße Kerzen darauf. Jeden Tag durfte eines der Kinder eine rote Kerze anzünden, an den Adventssonntagen eine weiße. So entstand der Adventskalender.



Im Laufe der Zeit entwickelten sich weitere Ideen: Einige Familien hängten jeden Tag ein weihnachtliches Bild an die Wand, andere malten Kreidestriche an die Tür oder steckten bis Heiligabend jeden Tag einen Strohhalm in die Krippe. Heute beschenkt man sich. Die Kalender sind mit Schokolade, Spielzeug oder Pflege-Produkten gefüllt.