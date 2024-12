Journalistin und Buchbloggerin Gesa Wegeng stellt drei winterliche Buch-Empfehlungen vor: Von Krimi bis Kinderbuch ist für jeden etwas dabei. 13.12.2024 | 6:42 min

In Deutschland gehören Krimis zu den meist verkauften und meist gelesenen Genres. Auch zu Weihnachten bieten sie sich daher super zum Verschenken an - zumindest, wenn man zu den richtigen greift. Hier finden Sie fünf Empfehlungen für alle Krimifreunde und Hobbydetektive.

"Wir finden Mörder" von Richard Osman

Amy Wheeler arbeitet als Personenschützerin. Sie ist gerade für eine berühmte Krimiautorin im Einsatz, als plötzlich jemand eine Pistole auf sie richtet. Sehr zu Amys Verwunderung wurde der Auftragskiller auf sie und nicht auf die Autorin angesetzt. Wer will sie tot sehen? Gemeinsam mit ihrem Schwiegervater Steve nimmt Amy die Ermittlungen auf.

"Wir finden Mörder" ist eine Empfehlung für alle, die gerne "Cozy Crime" lesen, aber auch temporeiche Agententhriller mögen. Richard Osman kombiniert gekonnt beide Genres miteinander. Es wird spannend, witzig und dank der ermittelnden Figuren auch etwas skurril.

"Bright Young Women" von Jessica Knoll

Es ist das Jahr 1978, als ein Mann in ein Studentenwohnheim in Florida einbricht und dort mehrere Bewohnerinnen tötet. Schon bald wird er als einer der berüchtigtsten Serienmörder der USA bekannt sein. Doch Jessica Knoll erzählt hier nicht seine Geschichte, sondern die der Opfer und Überlebenden. Es geht zum Beispiel um Pamela, die den Täter gesehen hat. Sie könnte der Polizei als einzige Augenzeugin helfen, doch immer wieder werden ihr die Worte im Mund verdreht.

Jessica Knoll fiktionalisiert in "Bright Young Women" eine reale Mordserie und erzählt dabei eine Geschichte von Frauen, die sich zusammentun, Trauma überwinden und neuen Mut fassen. Ein spannendes und kluges Buch, sehr entlarvend und gesellschaftskritisch.

"Anna O." von Matthew Blake

Anna O. wird vorgeworfen, zwei Menschen umgebracht zu haben. Die Tat liegt mittlerweile vier Jahre zurück, doch bislang hat es noch keinen Prozess gegeben, denn Anna O. liegt im Tiefschlaf. Sie wurde schlafend neben den beiden Mordopfern gefunden, in der Hand die Tatwaffe. Ein Psychologe soll jetzt das versuchen, was bislang niemandem gelungen ist: Er soll Anna O. aufwecken.

Ein raffinierter und spannender Psychothriller voller überraschender Wendungen. Es geht ums Schlafen , um Schuld und Rache - sehr beklemmend und düster.

"What a Way To Go" von Bella Mackie

Anthony Wistern ist Self-Made-Millionär, Patriarch und Womanizer. Zu seinem 60. Geburtstag veranstaltet seine Frau eine riesige Party. Es wird ein rauschendes Fest, das Anthony jedoch nicht lebend verlassen wird. Er wird umgebracht und darf das Ende der Party aus dem Jenseits beobachten. Hier muss er mit ansehen, wie seine Familie sich zwar trauernd zeigt, aber eigentlich nur sein Erbe im Kopf hat. Wurde er deshalb auch getötet? Und wie ist es passiert?

Bella Mackie erzählt mit "What a Way To Go" eine spannende und zugleich auch witzige Geschichte, denn dieser Text strotzt nur so vor schwarzem Humor und Sarkasmus. Ein bitterböses und unterhaltsames Leseerlebnis.

"Rauch" von Yrsa Sigurdottir

Eine Gruppe von Freunden, die sich noch aus dem Studium kennt, trifft sich nach Jahren auf einer Beerdigung wieder. Eine ehemalige Kommilitonin ist verstorben. Die Beerdigung findet im Winter auf einer isländischen Insel statt, überall liegt Schnee und ständig stürmt es. Von den Freunden will eigentlich niemand gerade hier sein. Das Gefühl verstärkt sich auch noch, als sie im Haus der Toten einen grausamen Fund machen, der sie mit ihrer Vergangenheit konfrontiert.

Wer es gerne düster, bedrohlich und undurchsichtig mag, wird an "Rauch" eine große Freude haben. Dieser Thriller ist sehr atmosphärisch und bildstark erzählt. Nichts für schwache Nerven.