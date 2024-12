Zur Weihnachtszeit erstrahlt das Zuhause im Kerzenlicht. Wachsreste müssen nicht in den Müll wandern, man kann sie vielfältig und kreativ wiederverwenden.

Kerzenwachsreste können vielfältig weiterverwertet werden. Wichtig ist dabei, dass sie sauber sind , also frei von alten Dochten, Ruß, kleinen Dekorationen und Gold- oder Silberverzierungen. Für viele Weiterverwendungszwecke werden die Kerzen im Wasserbad geschmolzen. Kerzenwachs schmilzt schon bei einer Temperatur von 50 bis 80 Grad Celsius. Das Wasserbad sollte also nicht zu heiß sein.

So brennen Kerzen gleichmäßig ab

Ist die Kerze einmal angezündet, sollte man den gesamten oberen Bereich, also den Brennteller, flüssig werden lassen, bevor man sie wieder löscht. Ansonsten können Trichter um den Docht herum entstehen, die für ungleichmäßiges Abbrennen sorgen. Ist außen ein Wachsrand entstanden, der höher als ein Zentimeter ist, kann man ihn vorsichtig mit einem Messer entfernen, wenn er nicht mehr heiß, aber noch warm ist.

Saubere Kerzen halten länger. Am besten deckt man Kerzen, die nicht verwendet werden, mit einem Deckel ab, sobald sie abgekühlt sind. Haben die Kerzen keinen Deckel, eignet sich auch Alufolie. Hat sich eine dünne Staubschicht auf dem Wachs gebildet, kann man diese mit einem feuchten Tuch entfernen, bevor man die Kerze anzündet.

Kerzen, die in Zugluft stehen, rußen eher. Daher sollten sie nicht vor gekippten Fenstern aufgestellt werden.

Aus alten Kerzen neue gießen

Zur Herstellung schmilzt man das Wachs in einem Wasserbad und befestigt den Docht mithilfe einer Wäscheklammer am Schaschlikspieß. Den Spieß legt man auf den Rand der jeweiligen Form, sodass der Docht mittig ausgerichtet ist. Nun wird das flüssige Wachs in die Form gegossen. Sobald das Wachs abgekühlt ist, können Spieß und die Wäscheklammer entfernt werden und die neue Kerze ist fertig. Ist der Docht noch zu lang, lässt er sich einfach abschneiden.