Mit einem Gutschein als Geschenk macht man selten etwas falsch - immerhin können die Beschenkten selbst aussuchen, was sie haben möchten. Doch auch bei Gutscheinen gibt es Regeln.

So lange sind Gutscheine gültig

Grundsätzlich orientiere sich die Gültigkeit von Gutscheinen an den gesetzlichen Verjährungsfristen, so Husemann.

Die Verjährungsfrist beginnt dabei immer am Ende des Jahres, in dem der Gutschein gekauft wurde. Das bedeutet: Wurde ein Gutschein irgendwann im Jahr 2024 gekauft, kann er bis Ende 2027 eingelöst werden.

Gutscheine sollten also in der Regel drei Jahre gültig sein, "wenn es keinen triftigen Grund für eine kürzere Befristung gibt", so Husemann. Das kann der Fall sein, wenn es ein Gutschein für eine Veranstaltung zu einem bestimmten Termin ist. Eine kürzere Gültigkeitsdauer kann dann gerechtfertigt sein.