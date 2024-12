Weihnachtsschmuck als Gefahr für Haustiere

Weihnachtsbaum – sicher für Hund und Katze

Wer auf Glaskugeln, Lametta und Salzteig-Figuren nicht verzichten möchte, sollte den Baumschmuck weiter oben am Weihnachtsbaum anbringen, damit sie von Haustieren nicht geschnappt werden können. Da gerade Katzen gerne klettern, bietet es sich an, Schmuck aus Stroh, Holz und anderen Naturmaterialien aufzuhängen.

Für Katzen und junge Hunde kann der Weihnachtsbaum interessant sein. Gerne wird an Zweigen und Schmuck gespielt oder geknabbert. Damit der Baum nicht umstürzt, sollte er in einem schweren Ständer stehen und an der Wand gesichert werden.

Weihnachtsstern für Haustiere giftig

In so einem Fall sollte man dem Tier erst einmal weniger Futter anbieten. Nach ein oder zwei Stunden klingen die Symptome in der Regel wieder ab. Halten sie jedoch länger an, sollte die Tierärztin oder der Tierarzt aufgesucht werden.