Sachsens Spülmittelhersteller Fit: Gründer Groß sucht Käufer

Beim Spülmittelhersteller Fit aus Hirschfelde in Sachsen steht möglicherweise ein Eigentümerwechsel an. "Wir befinden uns derzeit in einer Phase der sorgfältigen Prüfung verschiedener Zukunftsoptionen für das Unternehmen.

Firmengründer Groß sucht zuverlässigen Käufer

Fit: Große Investitionen in Produktionsstätte

Man habe erst kürzlich eine Investition von 25 Millionen Euro in die Erweiterung der Produktion angekündigt. "In den letzten Jahren haben wir über 200 Millionen Euro in den Aufbau eines der modernsten Produktionsstandorte in Europa investiert."