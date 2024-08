Werbegigant Google seit 20 Jahren an der Börse

Als Google am 19. August 2004 an die Börse geht, legt das Unternehmen damit den Grundstein für seinen rasanten Aufstieg. Die simple Suchmaschine zählt heute zu den Big Tech - den fünf größten IT-Konzernen der Welt. 2023 erwirtschaftet die Google-Mutter Alphabet einen Gewinn von 73,8 Milliarden US-Dollar.

Wie alles begann: Ein revolutionärer Algorithmus

Die Geschichte von Google beginnt 1995 mit den beiden Informatik-Doktoranden Larry Page und Sergey Brin an der Stanford University. Sie entwickeln den sogenannten "PageRank"-Algorithmus, die Grundlage der späteren Suchmaschine Google.

Im Gegensatz zur Konkurrenz bewertet "PageRank" nicht nur die Häufigkeit eines Suchbegriffs, sondern analysiert auch die Qualität und Anzahl der Verlinkungen auf die jeweilige Seite. So liefert der Algorithmus relevantere Suchergebnisse.

Googles Firmensitz: eine Garage

Drei Jahre später gründen Page und Brin die Google Inc. und erhalten 100.000 US-Dollar Startkapital von dem deutschen Informatiker Andreas von Bechtolsheim, der als Investor einsteigt.

Firmensitz ist zunächst eine Garage im kalifornischen Menlo Park. Mit Werbeeinblendungen in den Suchergebnislisten erzielt Google Milliardenumsätze. Aus dem kleinen Start-up wird schnell ein dynamisches Wachstumsunternehmen.

Vom Suchmaschinenanbieter zum globalen Tech-Giganten

Als Google 2004 an die New Yorker Börse geht, ist das Unternehmen bereits eine feste Größe im Internet. Zwar läuft der Börsengang nicht so gut wie erhofft: Von den geplanten 3,3 Milliarden US-Dollar nimmt Google nur etwa die Hälfte ein. Doch innerhalb weniger Jahre vervielfacht sich der Aktienkurs.