Stahl: Wie Saarstahl auf CO2-reduzierte Schienen setzt

Die Saarländerin Nadine Artelt ist voll in ihrem Element. Sie führt rund hundert Menschen mit gelben Helmen und Schutzwesten durch "ihr" Schienenwerk "Saarstahl Rail" im ostfranzösischen Hayange. Artelt leitet zwei Stahlwerke in Frankreich , die Saarstahl vor vier Jahren gekauft hat.

Gerade fließt ein Strang glühender Stahl aus den Produktionsmaschinen, hier wird er zu langen Schienen geformt. Es sind CO2-reduzierte Schienen, "Made in France" von einem deutschen Unternehmen - darum geht es. Die Saarstahl-Tochter "Saarstahl Rail" macht einen Riesen-Deal mit dem französischen Bahnunternehmen SNCF. Ein Vertrag über sechs Jahre, Umfang eine Milliarde Euro.

Saarstahl produziert "grünen" Stahl

Nadine Artelt, Leiterin Saarstahlwerk in Hayange

Für uns ist das wichtig, um die Investitionen, die wir in den letzten Jahren schon angestoßen haben, weiter fortzuführen und Arbeitsplätze an beiden Standorten zu sichern.

"Das Besondere ist, dass wir schon heute CO2-reduzierte Schienen produzieren können", sagt Artelt. Tatsächlich kann das in Europa bis jetzt niemand.

Grüne Schienen gefragt, nur nicht in Deutschland

Die Produktion erfolgt in Elektro-Lichtbogen-Öfen, die die traditionellen Hochöfen ersetzen. Das spart 70 Prozent an CO2 ein, also 200.000 Tonnen CO2 pro Jahr.