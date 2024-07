Hamburg: MSC-Deal mit Folgen für deutsche Häfen

Hamburg verliert Fracht an Antwerpen und Rotterdam

Doch schon seit Jahren fällt der Hamburger Hafen im internationalen Wettbewerb deutlich zurück. "Zu wenig Geschwindigkeit, kaum Digitalisierung und hohe Arbeitskosten - die Reeder fordern hier schon lange deutliche Verbesserungen", erläutert Jan Linnemann. Er ist Experte für Seegüterfracht an der HSBA, der Hamburg School of Business Administration.

Hamburg fordert seit langem Hilfe vom Bund

Teilverkauf an Schweizer Reederei MSC

In langen und geheimen Verhandlungen hat die Stadt daher mit einigen Reedereien über einen Teilverkauf des städtischen Aktienpakets an der HHLA verhandelt. Wichtig war dem Senat, dass die Entscheidungsfreiheit bei der Stadt bleibt. Einzig die Schweizer Reederei MSC ist darauf eingegangen und übernimmt nun Aktien, die dem Unternehmen 49,9 Prozent an der Hafen-Holding bescheren.

Wir haben damit erstmals die Gelegenheit, direkt in die Infrastruktur des Hafens, vor allem in die Digitalisierung zu investieren.

Mehr Ladung für Hamburg, weniger für den Rest

Hamburg sichere sich also Umschlag, der in Bremerhaven oder Wilhelmshaven abgezogen wird, sagt der Experte. Es scheint, als hätten die Hanseaten ihre eigene nationale Strategie aufgemacht.

Die Diskussion in Hamburg dreht sich dabei auch um die lange geheim gehaltenen Verhandlungen. Nicht mal die Vorstandsvorsitzende des Unternehmens war eingeweiht. Das bemängelt die Opposition im Hamburger Rathaus. Schließlich könne es nicht sein, so CDU-Fraktionschef Dennis Thering, dass "bei einer Aktiengesellschaft die Anteilseigner das Ruder übernehmen und der Vorstand nicht auf die Brücke kann".

Nationale Hafenstrategie mit Hamburgs Handschrift

Diesen Kurs hat Hamburg ganz alleine eingeschlagen. Ohne Abstimmung mit Berlin. Die Hanseaten machen also keinen Hehl daraus, wer das Ruder in Sachen deutscher Hafenentwicklung in der Hand hat. Der ehemalige Steuermann aus Hamburg, Olaf Scholz oder einer seiner Minister, haben an Hamburgs MSC-Deal nichts auszusetzen. Deutschland nationale Hafenstrategie trägt mit der heutigen Entscheidung also deutlich eine hanseatische Handschrift.