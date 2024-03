Neuer Computerchip: So will Nvidia den Markt revolutionieren

Jensen Huang am Montag auf der hauseigenen Entwicklerkonferenz GTC in San Jose.

Nvidia: "Antrieb einer neuen industriellen Revolution"

Revolution mit Ansage?

Beispiel ChatGPT: Das soll der neue Chip können

In der Zukunftsvision von Konzernchef Huang werden die meisten Inhalte nicht mehr vorgefertigt aus Speichern abgerufen, sondern von KI-Software in der jeweiligen Situation frisch erzeugen. Nvidia habe das Computersystem für diese Zukunft entwickelt. So werde man sich zum Beispiel mit Gebäuden per Chatbot unterhalten können, anstelle irgendwo Daten einzusehen.