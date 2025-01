DeepSeek aus China: Nvidia-Aktie erleidet Rekordsturz

Die Nvidia-Aktie erleidet einen dramatischen Rückgang. Was steckt hinter dem Einbruch? Quelle: picture alliance / Sipa USA

Der Kurssturz des Chip-Herstellers Nvidia am Montag um 17 Prozent bedeutet zugleich den größten Tagesverlust, den je ein Unternehmen an der Wall Street hat hinnehmen müssen. Der Börsenwert des exorbitant hoch bewerteten US-Konzerns fiel um 592,7 Milliarden Dollar auf "nur noch" 2,9 Billionen- nie waren es dem Datenanbieter LSEG zufolge mehr bei einem Unternehmen an einem Tag.

Zwischenzeitlich lag der Verlust noch höher, doch konnten sich die Papiere von ihrem Tagestief von 116,70 Dollar bis Handelsschluss leicht auf 118,42 Dollar erholen. Am Freitag hatten sie mit 142,62 Dollar geschlossen.

Die chinesische KI-Plattform DeepSeek hat den Rivalen ChatGPT im AppStore von Apple auf Platz zwei verwiesen. Was unterscheidet die App von ihrem Konkurrenten? 27.01.2025 | 1:24 min

DeepSeek: Billiger und trotzdem genauso effizient

Ausgelöst wurde der Kursrutsch, der auch zahlreiche andere Chipwerte erfasste, durch die Nachricht, dass der KI-Assistent des chinesischen Startups DeepSeek , der etwa mit ChatGPT konkurriert, robuste Ergebnisse bringt - obwohl er mutmaßlich deutlich kostengünstiger entwickelt wurde und Chips mit geringerer Leistung nutzt.

Nvidia-Chips galten bislang als erste Wahl für KI-Anwendungen. ChatGPT etwa benötigt für sein Training Hochleistungschips, was den Höhenflug von Nvidia ausgelöst hatte. Anfang 2023 hatten die Papiere noch weniger als 15 Dollar gekostet, Anfang 2024 weniger als 50 Dollar. Brian Jacobsen, Chefökonom bei Annex Wealth Management, sagte:

Wenn es stimmt, dass DeepSeek die 'bessere Mausefalle' ist, könnte das die gesamte KI-Geschichte, die die Märkte in den letzten zwei Jahren angetrieben hat, ins Wanken bringen. „ Brian Jacobsen, Chefökonom bei Annex Wealth Management

Mit der "besseren Mausefalle" ist gemeint, dass eine andere Antwort zur Lösung eines Problems besser sein könnte als die aktuelle. "Das könnte bedeuten, dass weniger Chips nachgefragt werden, weniger Bedarf an einem massiven Ausbau der Energieerzeugung besteht, um die Modelle zu betreiben, und weniger Bedarf an großen Rechenzentren", so Jacobsen.

DeepSeek hat es im AppStore von Apple jetzt auf Platz eins geschafft. Die Börsen reagierten prompt. Stephanie Barrett zu den Hintergründen. 27.01.2025 | 1:01 min

Aktienmärkte im Höhenflug dank KI-Boom

Der Hype um KI hat in den letzten 18 Monaten zu einem enormen Kapitalzufluss in Aktien geführt, der die Bewertungen in die Höhe getrieben und die Aktienmärkte insgesamt auf neue Höchststände gehoben hat.

Die Halbleiterfirmen Broadcom und Marvell gaben am Montag an der Wall Street in etwa in der gleichen Größenordnung wie Nvidia nach. Der KI-Serverhersteller Super Micro fiel um rund zwölf Prozent, Dell um knapp neun Prozent. Noch stärker unter Druck standen Aktien von US-Energiekonzernen, die zuletzt von Spekulationen auf eine höhere Stromnachfrage durch KI-Rechenzentren profitiert hatten. Vistra etwa sackten um rund 28 Prozent ab.

Der Erfolg des chinesischen KI-Startups DeepSeek setzt die Branche unter Druck. Man merke, dass die Entwickler sehr intelligent waren, sagt Rasmus Rothe vom KI Bundesverband. 27.01.2025 | 8:06 min

500 Milliarden für KI: Trump startet Stargate-Investition

Erst vergangene Woche hatten Aktien aus dem Bereich KI in den USA stark zugelegt, nachdem Präsident Donald Trump einen privatwirtschaftlichen Plan für eine Investition in Höhe von 500 Milliarden Dollar in KI-Infrastruktur durch ein Joint Venture mit Namen Stargate angekündigt hatte.

Der Risikokapitalgeber Marc Andreessen aus dem Silicon Valley hatte bereits am Sonntag auf X geschrieben, das Modell R1 von DeepSeek sei der "Sputnik-Moment" der KI. Er spielte damit auf den Satellitenstart der ehemaligen Sowjetunion an, der den Beginn des Wettlaufs in der Raumfahrt in den späten 1950er Jahren markierte. "DeepSeek R1 ist einer der erstaunlichsten und beeindruckendsten Durchbrüche, die ich je gesehen habe - und als Open Source ein tiefgreifendes Geschenk an die Welt", schrieb Andreessen.

