Wirtschaft: Parität in Führungspositionen ist Chefinnensache

Prof. Constanze Tschöpe kann sich vorstellen, dass die DDR noch nachwirkt, denn bei allem Negativen, was sie auch hatte, Frauen wurden gefördert: "Vielleicht ist das noch anders in den Köpfen drin?" Mit viel Zielstrebigkeit habe sie ihr Ziel erreicht - auf dem Gebiet der Elektrotechnik und Informatik, wo Frauen weniger zugetraut wird, wie sie beobachtet hat. Sie forscht mit ihrem Team an Verfahren, wie die KI angewendet werden kann und so vereint die zierliche Frau anscheinend so vieles, was Deutschland viel mehr in diesen Tagen braucht.