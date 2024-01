Beschwerden auf Rekordniveau: Post auch 2023 unzuverlässig

Wie man Briefe und Pakete sicher verschicken kann. 10.07.2023 | 3:27 min

Neues Postgesetz in den Startlöchern

Bislang ist es so, dass Standardbriefe in der Grundversorgung mit einer Wahrscheinlichkeit von 80 Prozent am nächsten Tag ankommen müssen und zu 95 Prozent am zweiten Werktag. Künftig soll es keine festen Zielvorgaben für die ersten beiden Tage mehr geben. Dann sollen 95 Prozent der Standardbriefe in der Grundversorgung am dritten Werktag die Empfängerin oder den Empfänger erreichen, 99 Prozent müssen am vierten Werktag im Briefkasten liegen. Die bisherigen Zielvorgaben sind kostspielig.