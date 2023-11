Briefzustellung: Post soll mehr Zeit bekommen

Demnach müssen künftig 95 Prozent der Standardbriefe in der Grundversorgung am dritten Werktag die Empfängerin oder den Empfänger erreichen, 99 Prozent müssen am vierten Werktag im Briefkasten liegen . Damit sei die Zustellung am vierten Tag "quasi sicher", betonte das Wirtschaftsministerium.

Regierung will Briefporto erschwinglich halten

Das Ministerium betonte, mit der Laufzeitverlängerung würden die Briefpreise erschwinglich bleiben und die flächendeckende Versorgung an sechs Tagen in der Woche überall in Deutschland sichergestellt. Die derzeitige Regelung, dass 80 Prozent der Briefe am folgenden Werktag ankommen müssen, ist demnach zu teuer:

Ministerium: Nachtflüge vermeidbar durch längere Zustellungszeit

Preisdeckel für Briefporto?

Der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, sagte dem "Tagesspiegel", es sei "nebensächlich" geworden, ob ein Brief am nächsten Tag oder nach zwei, drei oder vier Tagen ankomme. Er zeigte sich auch offen dafür, die bisher geltende Vorgabe zu lockern, dass die Post Briefe an sechs Werktagen in der Woche austragen muss. "Ob die Post in Deutschland an fünf oder sechs Werktagen in der Woche ausliefert, würde die Bundesnetzagentur ihr selbst überlassen."