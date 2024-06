Postbank plant mit Beratungscentern und weniger Filialen

Die Deutsche Bank will Filialschließungen bei ihrer Tochter Postbank teilweise durch regionale Beratungscenter auffangen. Telefonisch oder per Videoschalte sollen sich Privatkunden dort künftig auch außerhalb der üblichen Öffnungszeiten von Filialen sowie an Samstagen zu finanziellen Fragen informieren können.

Neue Postbank-Beratungscenter in Planung

Zusätzlich sind zwei neue reine Postbank-Beratungscenter in Hannover und Bonn geplant. Aufbauen will die Deutsche Bank die neue Struktur in den nächsten Monaten, sodass 2025 dann alle elf Postbank-Beratungscenter für die Kundschaft zur Verfügung stehen.

DSL Bank und BHW sollen Standorte zusammenlegen

"In der Deutschen Bank haben wir an einer mittleren zweistelligen Zahl von Standorten dezentral gearbeitet. In der BHW an einem Standort, nämlich in der Zentrale in Hameln und in der DSL Bank in 13 Niederlassungen", führte Stoy aus. "Das wird jetzt zusammengeführt auf insgesamt sechs Hauptstandorte, die jeweils Nebenstandorte haben, sodass wir in Summe auf etwa 13 Standorte kommen werden."