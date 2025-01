Rüstung: Rheinmetall und Leonardo dürfen Panzer bauen

Auch wegen des Krieges in der Ukraine fährt der Rüstungskonzern Rheinmetall hohe Gewinne ein, nun will Rheinmetall seine Geschäfte in den USA ausweiten. Sina Mainitz berichtet.

Firma soll Schützen- und Kampfpanzer produzieren

Das Gemeinschaftsunternehmen mit dem Namen Leonardo Rheinmetall Military Vehicles (LRMV) soll seinen Sitz in Rom und eine Zentrale in La Spezia haben. 60 Prozent der Aktivitäten sollen in Italien stattfinden. An dem Gemeinschaftsunternehmen halten Rheinmetall und Leonardo jeweils 50 Prozent der Anteile, seine Gründung war im vergangenen Oktober bekanntgegeben worden.