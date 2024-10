Musk zeigt Tesla-Robotaxi: Die Chancen des autonomen Fahrens

Von außen ist das Cybercab ein Hingucker, dynamische coupéartige Linien im typischen Tesla-Look mit schräg nach oben öffnenden Türen, großem Kofferraum und zwei Sitzen aber ohne Lenkrad und ohne Pedale. Es soll frühestens 2026 in Serie gehen.

Autonome Taxis: Städte könnten "neu gedacht werden"

Robotaxis sind rund um die Uhr in Bewegung. Darin sieht Mobilitätsforscher Professor Andreas Herrmann von der Uni St. Gallen die große Chance Mobilität im urbanen Bereich zu revolutionieren.

"Es werden je nach Datenbasis bis zu zehnmal weniger Fahrzeuge in Städten gebraucht, wenn Robotaxis eingesetzt würden. Straßen, Verkehrswege, der gesamte städtische Raum könnte ganz neu gedacht werden."

In der chinesischen Stadt Wuhan fahren so viele fahrerlose Taxis wie nirgendwo sonst: 500 autonom fahrende Autos sind in der 11-Millionen-Stadt unterwegs, bis Ende 2024 sollen es 1.000 sein.

16.07.2024 | 4:33 min