Tupperware ist pleite: Unternehmen meldet Insolvenz an

Der angeschlagene US-Haushaltswarenhersteller Tupperware ist pleite. Das Unternehmen stellte in den USA für sich und einige Tochterfirmen nach eigenen Angaben einen Insolvenzantrag.

Das Traditionsunternehmen aus Orlando in Florida ist für seine bunten Plastikdosen und privaten Werbepartys bekannt - die Zukunft ist ungewiss. Tupperware kämpft seit Jahren mit sinkenden Verkaufszahlen und steigenden Kosten, über eine Pleite war bereits länger spekuliert worden.

Auch die Dauerflaute der deutschen Wirtschaft stellt viele Firmen vor existenzbedrohende Herausforderungen. Die Zahl der Insolvenzen in Deutschland ist deutlich gestiegen.

Marke Tupperware soll trotz Pleite bleiben

In den vergangenen Jahren habe Tupperware mit einem "herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld" zu kämpfen gehabt, hieß es zur Begründung für den Insolvenzantrag. Es seien mehrere strategische Optionen durchgespielt worden. Das Konkursverfahren biete nun aber die beste Möglichkeit für eine Neuausrichtung.

Die Marke Tupperware solle dabei erhalten bleiben. Das Unternehmen strebt nach eigenen Angaben eine gerichtliche Genehmigung an, um während des Insolvenzverfahrens und der Suche nach einem Käufer seinen Betrieb fortführen zu können. Während des Verfahrens will das Unternehmen sowohl seine Beschäftigten als auch seine Lieferanten weiter bezahlen.

Konkurrenz mit Lieferdiensten und Onlinehandel

Konkurrenzfirmen, der Internethandel und nicht zuletzt auch Essenslieferdienste machten Tupperware zu schaffen und stellten zunehmend das Geschäftsmodell in Frage : die Notwendigkeit, große Mengen an Essensresten aufzubewahren.

Die Deutschen shoppen öfter online - vor allem bei Amazon. Der stationäre Einzelhandel dagegen steckt in einer tiefen Krise.

Bericht: 700 Millionen Dollar Schulden

Den bei Gericht in Delaware eingereichten Unterlagen zufolge hat Tupperware ein geschätztes Vermögen von 500 Millionen bis einer Milliarde Dollar. Die Verbindlichkeiten belaufen sich allerdings auf zwischen einer Milliarde und zehn Milliarden Dollar (knapp neun Milliarden Euro).

Mehr als 80 Jahre Tradition

Tupperware existiert seit 1946. Das Unternehmen stellt nicht nur luftdicht verschließbare Frischhalteboxen in allen Formen und Farben her, sondern etwa auch Backformen und Messer. Populär sind auch die Tupperpartys, bei denen in geselliger privater Atmosphäre Vertreterinnen und Vertreter des Unternehmens die neuesten Produkte präsentieren.