Klage gegen Live Nation: US-Regierung fordert Zerschlagung

Die US-Regierung will den Konzertriesen Live Nation zerschlagen. Das US-Justizministerium, 30 Bundesstaaten und der District of Columbia um die Hauptstadt Washington reichten am Donnerstag in New York Klage gegen den Konzertveranstalter und seine Tochterfirma Ticketmaster ein, weil sie die Preise für Konzertkarten illegal in die Höhe getrieben und damit den Künstlern geschadet haben sollen.