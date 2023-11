Tickets für Konzerte immer teurer: Was beim Kauf beachten

Konzerttourneen sind in vollem Gang und die Vorverkäufe für nächstes Jahr laufen schon. Die Ticketpreise sind dabei weiterhin sehr hoch : Für nationale Acts werden etwa 60 Euro fällig. Internationale Stars rufen durchweg dreistellige Beträge für ihre Shows ab. Woher kommen die hohen Preise und wie können Verbraucher sich beim Ticketkauf schützen?

Viele Gründe für Preissteigerung bei Konzerttickets

Die hohen Preise haben grundsätzlich vielschichtige Gründe. Die Inflation spielt eine Rolle, ebenso die generell gestiegenen Produktionskosten, also z.B. für Strom und Fachpersonal.

Abgesehen davon lohnt es sich, auf die im Konzert-Business involvierten Konzerne zu schauen. Zahlreiche Parteien sind an der Organisation und dem Vertrieb von Konzerten beteiligt, wie das Bundeskartellamt in einer Entscheidung zu Exklusivvereinbarungen der Ticketvertriebsfirma CTS Eventim erklärt.

Konzerte in der ZDF-Mediathek:

Der Hauptgrund für die hohen Preise könnte bei den Ticketanbietern liegen. In Deutschland ist der Markt zwischen wenigen Firmen aufgeteilt: Die bereits genannte Eventim CTS hat davon laut Bundeskartellamt einen Marktanteil von bis zu 85 Prozent. Dadurch entsteht eine Oligopol- bzw. Monopolsituation. Durch den fehlenden Konkurrenzkampf kann Eventim - gemeinsam mit den Künstler*innen und deren Agenturen - die Preise nach oben hin frei bestimmen.

Achtung bei Zweitplattformen

Tickets für ein Konzert von Taylor Swift sind sehr begehrt. Die US-Sängerin begeistert ihre Fans. Und da wird dann auch mal tiefer in die Tasche gegriffen. 09.06.2023 | 3:55 min

Sichere Zahlungsweise auswählen

Unbedingt eine sichere Zahlungsart wählen: keine Vorkasse, keine Bezahlung per Western Union!

Nach Beschwerden von Anwohnern musste ein Volksfest in Darmstadt die Lautstärke senken. Veranstalter sorgen sich, dass solche Auflagen auch auf andere Städte ausgeweitet werden. 30.06.2023 | 3:09 min

Der Trick mit den Platin-Angeboten

Immer häufiger gibt es außerdem für große Konzerte so genannte Platin-Angebote.

Es handelt sich also meistens - konträr zum Namen - nicht um besondere Tickets einer besseren Kategorie. Stattdessen werden normale Plätze teurer verkauft.

Diese Tickets können also, aufgrund ihres Namens, für Käufer irreführend sein. Dennoch sei diese Praxis legal, sagt Steinbach. Wer ein Konzertticket kauft, sollte also sehr genau darauf achten, was alles im Ticketpreis enthalten ist und ob es Extraleistungen gibt.