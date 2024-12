Windhorst-Werften Nobiskrug und FSG stellen Insolvenzantrag

Unternehmen melden Insolvenz an, wenn sie ihren Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen können. Das bedeutet jedoch nicht, dass sie direkt ihren Betrieb aufgeben müssen. Denn zunächst sucht man nach Wegen, um die Insolvenz abzuwenden und das Unternehmen zu sanieren. Das geschieht oft in "Eigenverwaltung": Dabei bleibt die Geschäftsführung im Amt und versucht das Unternehmen neu aufzustellen. Allerdings wird sie dabei von einem "Sachwalter" kontrolliert.

Voraussetzung für eine erfolgreiche Sanierung ist natürlich die Reduzierung der Schulden. Gewähren die Gläubiger einen Schuldenerlass, eine Ratenzahlung oder eine Stundung der Schulden, können die Unternehmen diese Zeit nutzen, um wieder auf die Beine zu kommen.

Eine Bürgschaft eines zahlungsfähigen Dritten oder einer Bank kann ebenfalls helfen. Viele Firmen ziehen aber schon vor einer Zahlungsunfähigkeit die Konsequenzen und geben ihr Geschäft auf. Solche Betriebsaufgaben gehen deshalb auch nicht in die Insolvenzstatistik ein.