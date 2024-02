20 Jahre Facebook:Was Mark Zuckerbergs ursprünglicher Plan war

Mark Zuckerberg hatte am Anfang von Facebook ganz andere Ideen.

Zuckerberg wollte erst nur Fotos von Frauen zeigen

Mark Zuckerberg wird mit Facebook zu einem der reichsten Männer der Welt. Doch die Kritik an dem sozialen Netzwerk und dem von ihm angerichteten gesellschaftlichen Schaden wächst. 15.11.2023 | 44:43 min

LinkedIn, Myspace und Friendster sind älter als Facebook

Damit war Facebook nicht der Pionier in Sachen Social Media, denn 2002 und 2003 starteten bereits Friendster, LinkedIn und Myspace ihre populären Plattformen. In den Jahren 1995 bis 1997 legten zudem schon classmates.com und Sixdegrees den Grundstein für die digitale Verknüpfung der Menschen.

Facebook heute vor allem in Indien und Ostasien beliebt

Von den rund zwei Milliarden täglichen Facebook-Nutzern kommt heute etwa die Hälfte aus dem asiatisch-pazifischen Raum, insbesondere aus Indien. In Deutschland sind laut einer aktuellen Bitkom-Umfrage zwei Drittel der Internetuser bei Facebook unterwegs, so viele wie in keinem anderen Sozialen Netzwerk. 31 Prozent posten dort demnach aktiv Beiträge oder laden Inhalte hoch.