Anhörung zum Jugendschutz: Zuckerberg entschuldigt sich

Im US-Senat sind schwere Vorwürfe gegen Online-Plattformen laut geworden: "Herr Zuckerberg, Sie und die anderen Unternehmen (...) haben Blut an Ihren Händen", sagte der republikanische Senator Lindsey Graham. Die Kammer hatte Vertreter der großen Netzwerke zum Rapport einbestellt. Titel der Anhörung: "Big Tech und die Krise der sexuellen Ausbeutung von Kindern im Internet".

Die Senatoren warfen den Konzernchefs vor, Minderjährige nicht genug vor den Gefahren zu schützen , die bei der Nutzung von Online-Plattformen drohen - etwa durch Sexualstraftäter oder im Zusammenhang mit Suiziden. Aufsehen löste eine Entschuldigung von Facebook-Gründer Marc Zuckerberg aus: "Es tut mir leid, was Sie alle durchgemacht haben", sagte der Chef des Internetriesen Meta an ebenfalls geladene Opfer und deren Familien gewandt.

Cyber-Grooming ist die Anbahnung sexueller Kontakte bei Minderjährigen durch Erwachsene, die sich als Gleichaltrige ausgeben. Wie kann man Kinder vor dieser Gefahr schützen? 20.11.2023 | 4:55 min

"Haben Sie sich bei den Opfern entschuldigt?"

Auch Snap-Chef Evan Spiegel entschuldigte sich , und zwar für den Tod von Minderjährigen, die über Snapchat Drogen gekauft hatten. "Es tut mir Leid, dass wir nicht in der Lage waren, diese Tragödien zu verhindern. Tiktok-Chef Shou Zi Chew kündigte an, mehr als zwei Milliarden Dollar in "Vertrauen und Sicherheit" investieren zu wollen.