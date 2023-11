Soziale Medien: Immer mehr Erpressungen durch Nacktbilder

Immer mehr Fälle von "Sextortion"

Eine Sonderrecherche des Landeskriminalamtes in Mecklenburg-Vorpommern zeigt rasant steigende Fallzahlen von Erpressungen mittels Nacktbildern in den sozialen Medien. 2021 waren es dort 100 Fälle, 2022 mit 210 mehr als doppelt so viele und 2023 bereits 203, heißt es auf Anfrage von funk, dem jungen Angebot von ARD und ZDF.

Das LKA Niedersachsen verzeichnete 2021 69 "Erpressungen auf sexueller Grundlage" und 2022 so viele wie noch nie mit 109. Wie viele davon sich auf Erpressungen mittels Nacktbildern speziell über soziale Medien belaufen, kann laut dem LKA in Hannover nicht gefiltert werden.

Alex wurde mit gefälschten Bildern erpresst

Der 24-Jährige Alex (Name geändert) hat sich nach Erpressung mit Nacktbildern bei funk gemeldet. Kurios an seinem Fall: Er hat nie Nacktbilder verschickt. Die Bilder wurden bearbeitet. Er ist von einer Frau auf Instagram angeschrieben worden, die vermeintlich neu in der Stadt ist und neue Leute kennenlernen will.